Илон Маск отправил на МКС туристов: что они там будут делать

SpaceX запустила в космос туристов / Фото: Twitter
Компания Илона Маска SpaceX совершила успешный запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, на борту которого было четыре гражданских. Конечным пунктом прибытия является Международная космическая станция. Кстати, недавно SpaceX подняла цены на полеты в космос.
В состав экипажа вошли:
- Ларри Коннор, американский предприниматель
- Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен
- Марк Пэти, канадский инвестор
- Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom
Это первый полностью гражданский полет на МКС, который совершила компания SpaceX. Предыдущие визиты частных астронавтов или "космических туристов" на космическую станцию происходили в рамках правительственных миссий на российских космических кораблях "Союз".
Чем они будут заниматься на МКС
На орбите команда миссии Ax-1 проведет 10 дней. Там они будут проводить научные исследования и продвигать коммерческие космические полеты.
Напомним, что в сентябре прошлого года SpaceX уже проводил запуск гражданского экипажа в космос, однако тогда миссия Inspiration4 ограничилась лишь прогулкой по орбите, без стыковки с МКС.
Ранее мы писали, что SpaceX Илона Маска отправит на орбиту спутники, которые хотела украсть Россия. SpaceX Илона Маска заключила контракт с компанией OneWeb о запуске спутников в космос.