Илон Маск готовится вживлять чипы в людей

Маск уже ищет директора для внедрения чипов в людей / Фото: Getty Images, Wikipedia

Судя по всему, речь идет об испытаниях на людях чипов, которые будут вживлять в человеческий мозг – о старте таких тестов основатель компании Илон Маск заявлял в конце 2021 года.

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Директор будет контролировать процессы тестирования медицинского устройства, которое поможет в будущем победить паралич, пишет govtech.

Фото Getty Images

Новый директор должен будет не только взаимодействовать с первыми подопытными, но и собрать команду, ответственную за проведение клинических исследований.

Интересно, что мозговой имплантат Маска для помощи парализованным людям оказался не первым – в конце декабря 2021 года австралиец впервые в мире запостил твит силой мысли.

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Neuralink, тем не менее, уже позволяет обезьянам играть в видеоигры, используя только мозг, и предназначен для излечения неврологических расстройств, а не только передачи сигналов.

По словам Илона Маска, напрямую соединить мозг с компьютером получится максимум в 2025 году.



Компания до старта испытаний еще должна получить добро от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Маск заверяет, что процессы внутри его компаний куда безопаснее, чем предусматривают государственные нормы. Тем не менее, разрешения пока не было.

Фото Getty Images

Контекст.