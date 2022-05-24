И все-таки мы разные: мужчины сядут в беспилотник, пока женщины не доверяют искусственному интеллекту

Мужчины готовы сесть в беспилотник, пока женщины не доверяют искусственному интеллекту / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Исследование NEW показывает, что мужчины чаще чем женщины (в два раза) задумываются о покупке для себя "компаньона" с искусственным интеллектом (ИИ). К такому выводу пришли исследователи из института Фарадея и аналитического центра Theos.

Так, пока одни ученые исследуют гендерные отношения, до других ученых умов спустя полвека дошло,откуда инопланетяне подали нам сигнал.

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Так, гендерный разрыв в отношении мужчин и женщин к ИИ показал, что 28 процентов мужчин не против иметь компаньона с искусственным интеллектом. Среди женщин таковых всего 13%.

Мужчины больше женщин верят,, что "когда-нибудь нам придется распространить права человека на роботов" / Фото: Коллаж: Сегодня

Также 64% женщин заявили, что не хотели бы садиться в беспилотный автомобиль, в это же время доверить себя в качестве пассажира беспилотнику согласны 47% мужчин. Также мужчины охотнее доверили бы свое здоровье роботу, чем живому врачу.

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Каждый десятый мужчина (10%) сказал, что предпочел бы, чтобы его оперировал робот, а не человек-хирург. Женщины же не доверяют роботам хирургам настолько: менее чем 1 из 20 женщин согласились бы на это (всего 4%).

Мужчины больше, чем женщины хотят себе "компаньона" с искусственным интеллектом, выяснили ученые / Фото: Getty Images

Мужчины также чаще верили, что "когда-нибудь нам придется распространить права человека на роботов" – 21% против 13%. Однако, когда дело дошло до вопроса о том, будут ли когда-нибудь у роботов души, гендерного разделения почти не было. Только шесть процентов мужчин и пять процентов женщин думают, что это произойдет.

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Также ранее мы писали, о чем думают разработчики секретного оружия в Пентагоне.