Конец для Android: Huawei выпустит HarmonyOS 3.0 уже к июню

Harmony будет доступна на устройствах, которые поддерживают Android

По официальным ланным, новое поколение Huawei HarmonyOS 3.0 должно быть официально выпущено в июле, но источники сообщают, что это случится даже раньше.

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Объявление о выходе могут сделать даже в конце весны, и тогда сам выпуск произойдет к июню 2022 года, пишет gizmochina.

Предварительная версия Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview была выпущена компанией пару месяцев назад, в октябре 2021 года.

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HarmonyOS – это гибкая операционная система нового поколения, чья системная архитектура позволит интеллектуальным устройствам с разной памятью общаться на "одном языке".

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В последней версии есть инструменты автоматизации развертывания, и разработчики могут выбирать необходимые компоненты для завершения сборки операционной системы.

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Напомним, ранее мы писали о том, какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами 2021 года.

Также мы писали о том, что Samsung планирует окончательно отказаться от Android.