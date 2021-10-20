Хирурги впервые успешно пересадили почку свиньи человеку

Ученые пересадили почку свиньи человеку / Фото: Pixabay, REUTERS

Американские ученые сделали огромный шаг в развитии трансплантации органов. Впервые почка свиньи была трансплантирована человеку!

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Хирурги прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершего реципиента и наблюдали за ней в течение двух дней. Почка полностью выполняла свои функции – фильтровала отходы и вырабатывала мочу, не вызывая отторжения.

В качестве подопытного выступило тело умершей женщины, подключенное к системе ИВЛ. Женщина хотела пожертвовать свои органы, но они не подходили для традиционного донорства.

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Ученые давно исследуют возможность использовать свиней в качестве доноров, чтобы решить проблему с нехваткой органов, но сахар в их клетках чуждый человеческому организму, поэтому вызывает отторжение органов.

Почка для этого эксперимента была получена от генетически измененного животного, выращенного таким образом, чтобы исключить этот сахар и избежать атаки иммунной системы.

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Попытки трансплантации от животного к человеку предпринимали еще в XVII веке, когда пытались использовать кровь животных для переливания. В XX веке хирургам удалось пересадить умирающему младенцу сердце павиана, но с новым органом он прожил всего 21 день.

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Свиньи имеют преимущества перед обезьянами. Они производятся для употребления в пищу, поэтому использование их для органов вызывает меньше этических проблем. У свиней большое потомство, короткий период беременности и органы, сравнимые с человеческими.

Клапаны сердца свиньи успешно используются на протяжении десятилетий. Гепарин, разжижающий кровь, получают из кишечника свиней.

При ожогах используют трансплантаты из свиной кожи, а китайские хирурги используют роговицу свиней для восстановления зрения, пишет the guardian.