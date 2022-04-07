Хакеры взломали камеры видеонаблюдения Кремля

Хакеры получили доступ к камерам наблюдения Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры Thblckrbbtworld, действующие от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Для подтверждения своих слов они продемонстрировали видеонарезку из разных кабинетов.

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"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, Кремля", – говорится в сообщении группировки.

В комментариях под видео пользователи шутят, что на видео не видно Путина, а в России все кричат, что он не в бункере на Урале, а на своем рабочем месте в Москве.

Иные же раскритиковали публикацию, опасаясь, что теперь в Кремле просто отключат камеры и возможность собрать важную информацию исчезнет.

Ранее хакеры слили в Сеть переписку российских пропагандистских журналистов. Журналистам указывали из Кремля, как нужно освещать события в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну.