Грузовик – вместо электростанции: пикап Ford F-150 Lightning способен "освещать" дом несколько дней

Вместо электростанции - Ford F-150 Lightning, он способен «освещать» дом несколько дней / Фото: interestingengineering

Электрическая версия культовых грузовиков Ford F-серии, F-150 Lightning , может обеспечивать ваш дом электроэнергией в течение трех дней, используя дополнительное оборудование.

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Также мы писали, что создан суперскоростной 3D-принтер, который назвали революционным. Поскольку владельцы грузовиков привыкли использовать различные функции — крутящий момент, тяговое усилие и многое другое — чтобы добиться цели, теперь они могут снабжать свои дома электричеством во время отключения электроэнергии.

Ford является первым производителем электромобилей в США, который предлагает клиентам возможность "заряжать" свои дома электрическим грузовиком во время кратковременных или длительных отключений электроэнергии.

Ford – первый производитель электромобилей в США, предлагающий клиентам "заряжать" свои дома электрическим грузовиком

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По данным Управления энергетической информации США, в 2020 году американцы столкнулись с наибольшим количеством отключений электроэнергии за всю историю наблюдений.

Энергетическое будущее Америки начинается дома, и партнерство с Ford иллюстрирует важный сдвиг в том, как мы обеспечиваем энергией нашу жизнь, — сказала Мэри Пауэлл, генеральный директор Sunrun,- мы больше не привязаны к углеродоемкой энергетической системе, а предлагаем больше путей к большей энергетической независимости, питая дома и автомобили от солнца, помогая тем самым быстро ускорить переход к чистой, устойчивой энергии будущего для всех.

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