Артерии из смолы за 20 секунд – создан суперскоростной 3-D принтер, который назвали революционным

Мгновенная печать различных объектов из смолы – супер-способности у 3-D принтера из лаборатории EPFL. А его предшественникам для такой печати надо не менее 10 минут

Суперскоростной 3-D принтер, который назвали революционным, печатает объекты из смолы за 20 секунд / Фото: unsplash.com, interestingengineering

Новый 3D-принтер Лаборатории прикладных фотонных устройств EPFL назван одним из самых быстрых в мире, поскольку печатать может за считанные секунды. Инженеры добились такой скорости за счет новой технологии 3-D печати.

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Важно то, что новый принтер смог печатать объекты именно из непрозрачной смолы, которую используют в биомедицине. Теперь новый метод 3-D печати позволит буквально за считанные секунды изготовить искусственную артерию или часть тела. Правда разработчикам предстоит доработать несколько моментов, сейчас инженеры работают над тем, чтобы их чудо-принтер мог одновременно печатать сразу несколько материалов.

Новый 3D-принтер может навсегда произвести революцию в отрасли: он печатает объекты за 20 секунд / Фото: interestingengineering

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Также изобретатели хотят увеличить разрешение своего принтера с одной десятой миллиметра до микрометра. Если они достигнут этих двух высоких целей, их 3-D принтер может навсегда произвести революцию в отрасли, обеспечив непревзойденную скорость и качество печати.

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