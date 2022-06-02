Вантажівка – замість електростанції: пікап Ford F-150 Lightning здатний "освітлювати" будинок кілька днів

Замість електростанції – Ford F-150 Lightning, він здатний «висвітлювати» будинок кілька днів / Фото: interestingengineering

Електрична версія культових вантажівок Ford F-серії , F-150 Lightning забезпечувати ваш будинок електроенергією протягом трьох днів, використовуючи додаткове обладнання.

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Також ми писали, що створено супершвидкісний 3D-принтер, який назвали революційним. Оскільки власники вантажівок звикли використовувати різні функції — елемент, що крутить, тягове зусилля і багато іншого — щоб досягти мети, тепер вони можуть постачати свої будинки електрикою під час відключення електроенергії .

Ford є першим виробником електромобілів у США, який пропонує клієнтам можливість "заряджати" свої будинки електричною вантажівкою під час короткочасних або тривалих відключень електроенергії.

Ford – перший виробник електромобілів у США, що пропонує клієнтам "заряджати" свої будинки електричною вантажівкою

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За даними Управління енергетичної інформації США, у 2020 році американці зіткнулися з найбільшою кількістю відключень електроенергії за історію спостережень.

Енергетичне майбутнє Америки починається вдома, і партнерство з Ford ілюструє важливе зрушення в тому, як ми забезпечуємо енергією наше життя, – сказала Мері Пауелл, генеральний директор Sunrun, – ми більше не прив'язані до вуглецевої енергетичної системи, а пропонуємо більше шляхів до більшої енергетичної незалежності, живлячи будинки та автомобілі від сонця, допомагаючи цим швидко прискорити перехід до чистої, стійкої енергії майбутнього для всіх.

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