Google уволит даже удаленных работников за отказ от вакцинации

Отказ от вакцинации могут принять по медицинским показаниям и религиозным соображениям / Фото: Pixabay

Сотрудники техногиганта должны до 3 декабря 2021 заявить о своем статусе вакцинации и загрузить документы, подтверждающие это.

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Правда, они могут также подать заявление об освобождении от прививок по медицинским показаниям или религиозным убеждениям, пишет CNBC.

После 3 декабря Google проведет беседы с сотрудниками, у которых нет прививок, включая тех, чьи заявления о противопоказаниях или взглядах не будут одобрены.

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В документе говорится, что сотрудники, не выполнившие правила вакцинации до 18 января, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на 30 дней.

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После этого компания отправит их в неоплачиваемый личный отпуск на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

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Тут надо учесть, что Google попросил своих более чем 150 тыс. сотрудников загрузить данные о вакцинации независимо от того, планируют ли они приходить в офис или нет.

Напомним, ранее Facebook обвинили в том, что он заработал сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе.