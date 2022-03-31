Google создал фонд помощи украинским стартапам: кто и сколько получит денег

Google поможет развивать украинские стартапы / Фото: google.com

Google объявил о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – фонда поддержки компании для стартапов в Украине в размере 5 миллионов долларов для выделения денежных грантов в течение 2022 года.

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Как он будет работать

Компания будет объявлять выбранные украинские стартапы, они получат до 100 000 долларов США в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Эта поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять общину и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления, говорится в блоге google.

Кроме этого, компания пригласила украинские стартапы воспользоваться пространством кампуса Google for Startups Campus в Варшаве как временным офисом. Первые несколько стартапов, которыми руководят преимущественно покинувшие страну женщины, уже работают с кампуса.

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Ранее мы писали, что Google запретил называть войну в Украине войной. Американская компания пытается обезопасить своих сотрудников от диктаторских законов Путина.