Глава Газпрома призвал свергнуть Путина: полный текст

Хакеры призвали свергнуть Путина от имени Миллера / Фото: Коллаж: Сегодня
Хакерская группа ATW, связанная с группой Anonymous, которая слила переписку российских пропагандистских журналистов, атаковала российский Газпром и разместила на сайте компании послание главы правления Алексея Миллера под названием "Альтернативная Россия".
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В своем "послании" Миллер якобы высказал свое недовольство "проведением спецоперации" и заявил, что готов заменить в президентском кресле Владимира Путина.
"Как патриот, я поддержу светлое будущее России и развитие всех сфер ее жизни. Я отвергаю и презираю насилие, которое сейчас проводится режимом моей страны.
Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой Родины, выбрав путь экономического развития и процветания.
Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а также, экономист с большим опытом, не могу и не хочу допустить этого!", – говорится в послании.
Отметим, что Миллер является ставленником Путина, которому бизнесмен приглянулся еще в питерской мэрии. Он назначил Миллера председателем Газпрома еще в 2001 году и с тех пор он верой и правдой прислуживает президенту РФ.
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