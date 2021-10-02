Германия начала проверку смартфонов Xiaomi после обвинений Литвы

У Xiaomi возникли проблемы в Европе / Фото: REUTERS

Пресс-секретарь МВД не сообщил подробностей о том, какую проверку проводило агентство. Вероятно, это касается обвинений, которые были озвучены накануне в Литве.

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Напомним, на прошлой неделе в Литве заявили, что телефоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

Xiaomi заявила, что привлекает стороннего эксперта для оценки утверждений Литвы. Расследование в Германии компания пока не прокомментировала, пишет Reuters.

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По данным исследовательской компании Strategy Analytics, Xiaomi впервые стала ведущим поставщиком смартфонов в Европе во втором квартале 2021 года, поставив туда рекордные 12,7 миллиона единиц. Ранее сообщалось, что Xiaomi станет лидером рынка смартфонов в течение трех лет.