Федералы против TikTok – почему приложение хотят удалить из платформ Apple и Google

Комиссар FCC Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений

Представитель FCC, федеральной комиссии по связи США, призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений, сравнив популярную платформу социальных сетей с "волком в овечьей шкуре".

Также мы писали, что Airbnb навсегда запретили вечеринки. Брендан Карр, высокопоставленный республиканский уполномоченный FCC, написал письмо генеральному директору Apple Тиму Куку и генеральному директору Google Сундару Пичаи.

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В открытом письме он призвал компании запретить TikTok на их соответствующих торговых площадках приложений, потому что он "собирает множество конфиденциальных данных" от пользователей из США. В письме Карра много ссылок на недавний отчет BuzzFeed , в котором говорится, что сотрудники TikTok в Китае якобы имели широкий доступ к данным пользователей в США.

Отчет, составленный из заявлений девяти отдельных сотрудников TikTok, показал, что китайские инженеры имели доступ к данным пользователей США. В твите недавно Карр написал, что видеофункции приложения — это просто его "овечья шкурка".

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В твите недавно Карр написал, что видеофункции приложения — это просто его "овечья шкурка" / Фото: appleinsider.com

Очевидно, ссылаясь на июньский отчет, комиссар написал, что TikTok собирает "все, от истории поиска и просмотров до шаблонов нажатий клавиш и биометрических идентификаторов, включая отпечатки лица и голоса".

Очевидно, что TikTok представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности из-за обширного сбора данных в сочетании с явно неконтролируемым доступом Пекина к этим конфиденциальным данным, – говорится в письме Карра,- Поэтому я прошу вас применить простой текст политик вашего магазина приложений к TikTok и удалить его из ваших магазинов приложений за несоблюдение этих условий.

Это не первый раз, когда TikTok находится в немилости у США. Еще в 2020 году экс-президент Дональд Трамп подписал распоряжение, требующее, чтобы ByteDance отделилась от TikTok под угрозой запрета в США. В то время Белый дом сослался на соображения национальной безопасности.

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