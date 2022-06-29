К черту правительство – хакеры украли 8 гигабайт данных противников абортов

Группа хакеров объявила войну противникам абортов: они крадут информацию с правительственных серверов тех штатов США, где приняты соответствующие законы

Хакеры в ответ на запрет абортов в США украли 8 гигабайт личных данных у правительственных организаций / Фото: freepik.com, futurism.com

Хакеры SeigedSec пообещали в своем сообщении в Telegram атаковать правительственные сайты: они не согласны с решением Верховного суда США, который официально отменил конституционную защиту женщин в отношении абортов.

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Группа утверждает, что уже украла около восьми гигабайт данных, которые, по их словам, включают личную информацию государственных служащих. SeigedSec – новичок в хакерском мире. По данным службы безопасности даркнета DarkOwl, группа SeigeSec, вместе с несколькими другими хакерскими организациями возникла в результате продолжающегося российского военного вторжения в Украину.

Как и многие, мы также выступаем за выбор, нельзя отказывать в доступе к аборту, – написал синдикат. – В качестве дополнительного давления на правительство США мы просочились во многие внутренние документы и файлы, полученные с правительственных серверов Кентукки и Арканзаса. К черту правительство!

Кибербезопасность по-прежнему имеет важное значение для правительств, корпораций и отдельных лиц во всем мире, а этика "хактивизма" вызывает много споров. Трудно делать какие-либо обобщения относительно любой формы гражданского неповиновения, и методы SeigeSec, безусловно, у многих вызывают сомнения.

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В то же время интересно наблюдать, как быстро эта группа мобилизовалась, и пока не похоже, что они искали выкуп за данные, которые им якобы удалось добыть.

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