Космические асаны – новый тренд: астронавтка осилила йогу в невесомости

Йога в космосе – программа, разработанная для молодежи, которая хочет тренироваться с отягощениями вместе с космонавтами. Асаны в условиях микрогравитации уже освоила астронавтка ESA

Астронавтка Саманта Кристофоретти смогла выполнить йога-асаны в условиях невесомости / Фото: freepik.com, www.space.com

Астронавтка экспедиции 67 Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства (ESA) доказала, что йогой можно заниматься в невесомости.

Также мы писали, почему развитые цивилизации не спешат на Землю – внезапно ученых осенило. Тренировка прошла на Международной космической станции в условиях микрогравитации.

Реклама

Саманта также недавно поделилась в Твиттере своей фотографией, на которой она делает "позу треугольника" в японской лаборатории Кибо. Эта лаборатория – популярное место, где астронавты позируют для фотографий и пресс-конференций.

Кто сказал, что вы не можете заниматься йогой в космосе! По крайней мере, вы можете попробовать, — написал твит в ответ другой астронавт ESA.

Также этот итальянский космонавт добавил, что вскоре хочет попробовать еще более амбициозную программу. В ответ сертифицированный учитель йоги Хайме Амор создал для Кристофоретти возможную космическую программу в 20-минутном видео, добавив пакет упражнений "Йога в космосе".

Реклама

Программа космической йоги предлагается и для молодежи, которая хочет тренироваться с отягощениями вместе с космонавтами / Фото: www.space.com

Программа предлагается и для молодежи, которая хочет растянуться и тренироваться с отягощениями вместе с космонавтами. Другие астронавты и ранее успешно занимались йогой на орбите до Кристофоретти.

Например, астронавты НАСА Джек Фишер и Пегги Уитсон в 2017 году продемонстрировали некоторые балансирующие позы, хотя Фишер пошутил, что асаны намного легче удерживать "без гравитации".

Реклама

По данным Johns Hopkins Medicine, йога имеет множество преимуществ для здоровья, включая улучшение силы, баланса и гибкости (откроется в новой вкладке). Йога также связана с большей энергией и лучшим управлением стрессом, среди других результатов для здоровья.

Также мы писали, что Тим Кук внедрит AR в сотни приложений Apple.