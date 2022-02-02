Горы стремительно теряют запасы снега и льда: почему это обернется катастрофой

Если горы потеряют запасы снега и льда, 1,5 млрд человек будут ощущать нехватку воды / Фото: Pixabay

Почти во всех горных регионах планеты становится теплее, показали последние исследования изменений климата.

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Ученые также выяснили, что скорость потепления в горных районах выше, чем в прилегающих низинах, пишет Phys.

Повышение температуры на уровне моря, вероятно, будет усиливаться, и это не лучшая новость для горных снегов и ледников, которые продолжают таять с большой скоростью.

Горы могут потерять запасы снега и льда к середине века. Фото Pixabay

Количество осадков и снегопадов уменьшается в одних районах и увеличивается в других. В глобальном масштабе количество осадков в среднем увеличивается.

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В итоге запасы снега и льда в горных районах будут потеряны даже быстрее, чем предполагалось ранее.

Это будет иметь серьезные последствия для экосистем и населения: к середине XXI века около 1,5 млрд человек будут критически зависеть от воды из гор.

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