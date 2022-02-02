Горы стремительно теряют запасы снега и льда: почему это обернется катастрофой

Если горы потеряют запасы снега и льда, 1,5 млрд человек будут ощущать нехватку воды / Фото: Pixabay
Почти во всех горных регионах планеты становится теплее, показали последние исследования изменений климата.
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Ученые также выяснили, что скорость потепления в горных районах выше, чем в прилегающих низинах, пишет Phys.
Повышение температуры на уровне моря, вероятно, будет усиливаться, и это не лучшая новость для горных снегов и ледников, которые продолжают таять с большой скоростью.
Количество осадков и снегопадов уменьшается в одних районах и увеличивается в других. В глобальном масштабе количество осадков в среднем увеличивается.
В итоге запасы снега и льда в горных районах будут потеряны даже быстрее, чем предполагалось ранее.
Это будет иметь серьезные последствия для экосистем и населения: к середине XXI века около 1,5 млрд человек будут критически зависеть от воды из гор.
Ранее мы писали:
- Ученые призвали все человечество отказаться от мяса в течение 15 лет, чтобы спасти Землю.
- Кроме того, миссия NASA выяснила, что ледники Гренландии тают в шесть или семь раз быстрее, чем всего 25 лет назад.
- Также мы сообщали о том, в каких странах люди скоро не смогут работать днем на улице из-за сильнейшей жары.