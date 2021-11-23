Электросамолет Rolls-Royce установил три рекорда скорости

Электросамолет Rolls-Royce установил рекорд скорости. Фото: rolls-royce.com

Если рекорд будет сертифицирован Международной авиационной федерацией, самолет побьет текущий рекорд, который был установлен Siemens Extra 330LE eAircraft в 2017 году.

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Spirit of Innovation разогнался до 555,9 км/ч на расстоянии три километра, побив существующий рекорд на 213,04 км/ч,

Затем он разогнался до 532,1 км/ч на расстоянии 15 км (на 292,8 км/ч быстрее предыдущего рекорда) и поднялся на высоту 3000 метров за 202 секунды. Это на минуту быстрее, чем предыдущий рекордсмен, сообщается на сайте компании.

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Электрический самолет укомплектован электрической трансмиссией мощностью 500 л.с.+. По заверениям компании – с самой мощной силовой аккумуляторной батареей, когда-либо установленной в авиакосмической отрасли.

Ранее мы писали, что электросамолет на 100 пассажиров и час полета будет готов к 2027 году. Полностью электрический самолет, способный перевозить 100 человек, может быть представлен уже через шесть лет! Дальность полета электросамолета составит более 700 км.