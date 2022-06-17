Два конкурента Земли – ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь

Две новые экзопланеты, открытые учеными, вряд ли обитаемы - но помогут исследовать внеземную жизнь / Фото: istockphoto.com, www.sciencetimes.com

Научная группа Массачусетского технологического института TESS обнаружила новые планеты, похожие на Землю. Две новые планеты были обнаружены с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

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Хотя две планеты вряд ли пригодны для жизни, но они вращаются вокруг звезды, близкой к галактическому соседству Солнечной системы, которая находится всего в 10 парсеках или 33 световых годах от Земли.

Эти планеты вращаются вокруг холодного красного карлика под названием HD 260655 и являются одной из самых близких известных мультипланетных систем к Земле.

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Согласно Science Alert , это делает их отличной целью для последующих исследований и обзоров, направленных на дальнейшее изучение экзопланет и оценку их атмосфер, что поможет в поисках внеземной жизни

На сегодняшний день в Млечном Пути насчитывается более 5000 подтвержденных экзопланет, которые изучаются астробиологами, глубоко заинтересованными в поиске жизни за пределами Земли.

Планеты того же размера и состава, что и Земля, помогут в поиске жизни в других местах космоса / Фото: www.sciencetimes.com

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Исследователи отметили, что важно найти планеты того же размера и состава, что и Земля, потому что это главные критерии для поиска жизни в других местах космоса.

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