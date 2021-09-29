Дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов

iPhone 13 Pro Max может похвастаться лучшим экраном

Модели iPhone 13 Pro оснащены новым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion, которая является брендом Apple и предлагает переменную частоту обновления от 10 до 120 Гц.

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Эта технология позволяет дисплею обновляться от энергосберегающих 10 раз в секунду до сверхплавных 120 раз в секунду в зависимости от типа контента, отображаемого на экране.

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Согласно подробному анализу DisplayMate, одним из рекордов, установленных iPhone 13 Pro Max, была самая высокая полноэкранная яркость для смартфонов с OLED-дисплеями.

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Apple заявляет, что максимальная яркость iPhone 13 Pro Max составляет 1000 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max имеет максимальную яркость 800 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента.

Среди других рекордов – высочайшая абсолютная точность цветопередачи, самый высокий коэффициент контрастности, самая низкая отражательная способность экрана и многое другое, пишет macrumors.com.