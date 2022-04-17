Дешевые и медленные: в Европе не понимают, почему беспилотники Украины так легко разносят армию РФ

Американцы не могут понять, почему "Байрактар" так легко уничтожает россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина с помощью беспилотников уже переписала правила ведения войны, но западные военные эксперты до сих пор не могут понять, почему эта тактика настолько эффективна.

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Еще до начала войны военные эксперты предсказывали, что у российских сил не возникнет проблем с украинским контингентом, состоящим из 20 беспилотников турецкой компании Baykar Makina. Кстати, в Украине заметили другой тип Байрактара.

Bayraktar TB2 намного дешевле, чем тот же американский Reaper, намного медленнее и имеет меньший размах крыльев, пишет aol.com.

Однако, как это уже не раз отмечали во время текущей войны в Украине, эксперты неверно оценили компетентность российских вооруженных сил.

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"Очень поразительно видеть все эти видео, на которых Bayraktar выводят из строя российские ракетные батареи класса "земля-воздух", а это именно та система, которая способна их сбивать", – сказал лондонский эксперт по беспилотникам Дэвид Хэмблинг.

Байрактар не оставляет шансов российской технике / Фото: Коллаж: Сегодня

По его мнению, русским должно быть легко сбить беспилотники с неба или вывести из строя с помощью электронных помех.

"Это буквально самолет времен Первой мировой войны с точки зрения характеристик. У него 110-сильный двигатель. Это не скрытность. Это не сверхзвук. Это глиняный голубь – очень легкая мишень", – охарактеризовал он возможности Bayraktar.

Хэмблинг считает, что Россия могла сбивать беспилотники с помощью своей авиации, но на деле армия РФ не мела преимущества в воздухе, поэтому не могла использовать свои самолеты для регулярного боевого воздушного патрулирования.

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Что касается электронных помех, то одна из загадок вторжения в Украину заключается в том, почему оккупанты не использовали в большей степени то, что, по мнению экспертов, является их передовыми средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это озадачивает", – сказал Хэмблинг. "Это может быть массовая некомпетентность россиян. Возможно, украинцы обнаружили какую-то хитрую тактику, которую они могут использовать".

Добавим, что США передали Украине дроны-камикадзе Switchblade. Украинские военные получили новое вооружение для борьбы с российскими оккупантами.