Цукербергу закрыли рот после глобального сбоя Facebook

Марку Цукербергу заклеили рот после скандала с Facebook / Фото: Time

Обложка вышла после самого масштабного сбоя в истории сети, когда Facebook не работал около шести часов, заставив паниковать пользователей и бизнесменов по всему миру. Ранее мы писали, почему соцсети так важны для всего бизнеса.

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Тем не менее, обложка посвящена не сбою, а другому скандалу, накатившему на соцсеть в последнее время. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген обвинила Facebook в разжигании ненависти между людьми.

Фрэнсис Хауген. Фото: Reuters

Она утверждала, что стремление заработать подталкивает соцсеть продвигать посты с противоречивым содержанием, провоцирующим злость и вражду.

Хауген скопировала ряд внутренних документов компании, а после увольнения передала документы властям и прессе и выступила перед американским сенатом.