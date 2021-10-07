Цукербергу закрили рот після глобального збою Facebook

Марку Цукербергу заклеїли рот після скандалу з Facebook / Фото: Time

Обкладинка вийшла після наймасштабнішого збою в історії мережі, коли Facebook не працював близько шести годин, змусивши панікувати користувачів і бізнесменів по всьому світу. Раніше ми писали, чому соцмережі так важливі для всього бізнесу.

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Проте, обкладинка присвячена не збою, а іншому скандалу, який накатив на соцмережу останнім часом. Колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген звинуватила Facebook в розпалюванні ненависті між людьми.

Френсіс Хауген. Фото: Reuters

Вона стверджувала, що прагнення заробити підштовхує соцмережу просувати пости з суперечливим змістом, що провокує агресію і ворожнечу.

Хауген скопіювала ряд внутрішніх документів компанії, а після звільнення передала документи владі і пресі і виступила перед американським сенатом.