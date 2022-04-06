Чтобы гнать врага до самой Москвы: Британия хочет передать Украине новое смертоносное оружие

Британия может поставить в Украину новое оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия не только удерживает крупные города, но и вынуждает врага отступать. Поэтому правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия.

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Изначально Украине поставляли оружие для сдерживания врага, а с наступательным оружием ВСУ смогут гнать оккупанта до самой Москвы или даже к тому самому бункеру на Урале…

Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.

Это может быть M270 MLRS – американская универсальная пусковая установка использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

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В этом месяце 44 установки должны пройти модернизацию для использования в британской армии, что включает в себя добавление в системы высокотехнологичных инноваций. Но пока неизвестно, готова ли Британия отправить новейшее вооружение в Украину.

Также в британском арсенале находится 155-мм самоходная артиллерийская установка AS90, способная поражать цели на расстоянии до 30 км.

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Британская армия также имеет на вооружении реактивную систему залпового огня M270B1. Она может поражать цели на расстояние до 70 километров, оставаясь при этом очень точной благодаря возможности GPS-наведения. Это модернизация выше описанной M270 для британской армии с лучшей броней, пишет express.co.uk.

Ранее Британия уже поставила в Украину портативный ракетный комплекс Starstreak, которые уже плодотворно работает на благо нашей страны.

Ранее мы писали, что американская разведка потирает руки – Украина захватила новейшую технику ПВО России.