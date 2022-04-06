Щоб гнати ворога до самої Москви: Британія хоче передати Україні нову смертоносну зброю

Британія може поставити в Україну нову зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія не лише утримує великі міста, а й змушує ворога відступати. Тому уряд Великобританії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї.

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Спочатку Україні постачали зброю для стримування ворога, а з наступальною зброєю ЗСУ зможуть гнати окупанта до самої Москви або навіть до того самого бункера на Уралі...

Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Великобританія може відправити артилерійські системи дальньої дії.

Це може бути M270 MLRS – американська універсальна пускова установка, що використовується в якості РСЗВ та установки для запуску тактичних ракет.

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Цього місяця 44 установки повинні пройти модернізацію для використання в британській армії, що включає додавання в системи високотехнологічних інновацій. Але поки що невідомо, чи готова Британія відправити нове озброєння в Україну.

Також у британському арсеналі знаходиться 155-мм самохідна артилерійська установка AS90, здатна вражати цілі на відстані до 30 км.

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Британська армія також має на озброєнні реактивну систему залпового вогню M270B1. Вона може вражати цілі на відстань до 70 кілометрів, залишаючись при цьому дуже точною завдяки можливості GPS-наведення. Це модернізація вище описаної M270 для британської армії з кращою бронею, пише express.co.uk.

Раніше Британія вже поставила в Україну портативний ракетний комплекс Starstreak, який плідно працює на благо нашої країни.

Раніше ми писали, що американська розвідка потирає руки – Україна захопила новітню техніку ППО Росії.