CDPR не успели выпустить первое бесплатное DLC Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 не получит DLC в первой половине 2021 года / Фото: Cyberpunk 2077
CD Project Red все же не успели выпустить первое бесплатное дополнение для нашумевшей игры Cyberpunk 2077. Изначально компания планировала последовательно добавлять контент в магазины и успеть выпустить как минимум 5 штук до конца года, но как видим – эти планы уже нарушены. Похоже, своевременный выпуск апдейтов получается только у WhatsApp и других крупных компаний.
В базе данных Epic Games Store удалось отыскать названия 10-ти бесплатных дополнений для игры – сказал инсайдер PricklyAssassin в одном из своих постов на Reddit. Он даже перечислил эти дополнения:
- Ripperdocs Expansion
- Body Shops Expansion
- Fashion Forward Expansion
- Gangs of Night City
- Body of Chrome
- Rides of the Dark Future
- The Relic
- Neck Deep
- Night City Expansion
Обновленная дорожная карта игры вышла в конце прошлого месяца, но даже после этого ситуация не прояснилась. Все отличия состоят в заявлениях о релизе DLC до 2022 года и упоминаниях о выходе патчей 1.21 и 1.22. Разработчики даже не указали даты релизов, так что сообществу осталось только строит предположения на основании неподтвержденной информации в сети.
Новая дорожная карта Cyberpunk 2077 на 2021 год / Фото: Cyberpunk 2077
Наибольший интерес вызвало последнее дополнение – Night City Expansion. Судя по названию, в игре появятся новые локации, квесты и, скорее всего, новые квестовые персонажи. В самых оптимистичных комментариях считают, сто польская компания выпустит глобальное расширение с влиянием на концовку – чтобы заставить игроков перепройти сюжет и получить другой финал.
Большинство осталось недовольно концовками Cyberpunk 2077, где главный герой умирал в любом случае: либо при передаче тела Джонни Сильверхенду, либо от травм спустя 6 месяцев.
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