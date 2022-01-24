Будущее Млечного пути: астрономы показали вальс галактик-бабочек в космосе (фото)

Галактики-бабочки слились в вальсе / Фото: ESO

Галактики NGC4567 и NGC4568, прозванные так из-за их крылообразной структуры, находятся в созвездии Девы.

Читайте также: Космическая детская: астрономы показали черную дыру, создающую звезды (фото)

Реклама

Снимок был сделан Очень Большим Телескопом ESO в обсерватории Параналь в Чилийских Андах, пишет ESO.

Столкновения галактик не являются чем-то необычным во Вселенной, отмечают астрономы. Это скорее напоминает вальс, исполняемый звездами, газом и пылью под действием гравитации.

Реклама

Такое столкновение и слияние считается также возможной судьбой и Млечного Пути, который, как полагают ученые, рано или поздно вступит в свой танец-слияние с галактикой Андромеда.

Напомним, ранее физики заставили Большой адронный коллайдер воссоздать рождение нашей Вселенной.

Фото NASA

Астрономы показали также, как две черные дыры слились в танце, будто герои космического романа.