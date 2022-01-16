Больного ребенка в школе заменил робот: сидит на уроках вместо него

Джошуа отвечает на уроках с помощью размещенного в классе аватара / Фото: REUTERS

Немецкий школьник по-прежнему взаимодействует со своим учителем и одноклассниками через робота в классе, который посылает мигающий сигнал, когда Джошуа есть, что сказать.

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Дети общаются с одноклассником с помощью аватара, болтают и смеются вместе, иногда и во время урока, говорит директор школы Pusteblume-Grundschule Рейтер Уте Винтерберг, пишет gadgets.

Одноклассники могут пообщаться с Джошуа через маленького робота, возле которого стоит фото мальчика, фото Reuters

Как пояснила мать мальчика Симона Мартинанджели, Джошуа не может посещать занятия, потому что он носит трубку на шее из-за тяжелого заболевания легких.

Школьник подает сигнал через робота, что хочет ответить на уроке, фото Reuters

Одноклассники мальчика говорят, что им нравится взаимодействовать с аватаром, но также они были бы рады, если бы Джошуа мог и сам вернуться в школу.

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Их округ в Берлин купил четыре аватара для своих школ в связи с COVID-19, но в райсовете считают, что это может стать массовой практикой со временем для всего города и страны.

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Детям нравится робот, но они скучают по своему однокласснику, фото Reuters

Напомним, ранее мы писали о том, что робота-курьера оснастили подушкой, чтобы безопасно сбивать людей.