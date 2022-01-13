Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Техно

Робот R3 готов доставлять грузы, обгоняя машины: в чем особенности новинки

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Конмпания Nuro показала своего нового робота-доставщика под названием R3 – он, в отличие от большинства других роботов, ездит по проезжей части
Робот будет доставлять больше грузов, в том числе, замороженных
Робот будет доставлять больше грузов, в том числе, замороженных

Это почти не единственный стартап в США, создающий роботов-доставщиков, выбравший не тротуар для передвижения.

Читайте также: Умный город: В Финляндии запустили роботизированные автобусы

Реклама

В то же время роботы на проезжей части, а не проезжающие рядом с пешеходами, популярны в Китае.

R3 обновили в сравнении с предыдущей версией. В отличие от R2, он теперь имеет:

Реклама
  • три лидара на крыше вместо одного;
  • более объемные грузовые отсеки;
  • контролируемую температуру для грузов;
  • предусмотрена конфигурация грузового отсека с морозилкой;
  • появилась внешняя подушка безопасности.

Новых роботов планируют массово производить на строящемся сейчас в Неваде заводе. Когда они поступят в продажу, пока неизвестно.

Реклама

Читайте также: Жуткое зрелище: кукла-робот напугала посетителей CES-2022 своими криками и конвульсиями

Напомним, ранее мы писали о роботе-спасателе, который будет летать в костюме железного человека и помогать людям выбраться из зон стихийных бедствий.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43822.79

Binance Coin (BNB)

484.08

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

139.53

Theta (THETA)

4.26

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
Favbet

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43822.79

Binance Coin (BNB)

484.08

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum Classic (ETC)

31.48

Litecoin (LTC)

139.53

Theta (THETA)

4.26

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять