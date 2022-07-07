Безупречный SpaceX Falcon 9 – рекордный запуск спутников Starlink прошел успешно

Полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX, гендироектором которой является Илон Маск, прошел отлично: 53 новых спутника Starlink теперь на орбите / Фото: istockphoto.com, www.space.com

Ракета Falcon 9 с 53 интернет-спутниками SpaceX Starlink стартовала в четверг, 7 июля, в 9:11 по восточному поясному времени (13:11 по Гринвичу), все прошло успешно.

Также мы ранее писали, что SpaceX осуществил самый быстрый полет астронавтов на МКС. Так, Falcon 9 успешно стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 8,5 мин после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для приземления беспилотного корабля SpaceX Just Read the Introduction, расположенного в Атлантическом океане у побережья Флориды.

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SpaceX завершил трансляцию до того, как 53 бортовых спутника Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту разгонным блоком ракеты, но этот этап также прошел гладко, подтвердили представители компании в Twitter.

Это была 13-я миссия для первого этапа этого Falcon 9, установившая рекорд повторного использования, который компания установила только в прошлом месяце при другом запуске Starlin, сообщили представители компании.

Ракета-носитель ранее помогла запустить первый в истории полет SpaceX с экипажем, миссию Demo-2 на Международную космическую станцию ​​в 2020 году. Также была роботизированная грузовая миссия в орбитальную лабораторию; две миссии "райдшеринг", каждая из которых поднимала десятки спутников; южнокорейский военный спутник связи ANASIS-II; и семь других партий Starlink,

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Это была 13-я миссия для первого этапа этого Falcon 9, установившая рекорд повторного использования / Фото: www.space.com

Такой обширный повторный полет является большим приоритетом для SpaceX и ее основателя и генерального директора Илона Маска, который давно подчеркивал, что полное и быстрое повторное использование ракеты является ключевым прорывом, необходимым для открытия возможности исследования космоса.

Также мы писали, что интернет Starlink будет доступен в самолетах и поездах.