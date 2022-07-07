Бездоганний SpaceX Falcon 9 – рекордний запуск супутників Starlink пройшов успішно

Політ ракети Falcon 9 компанії SpaceX, гендироєктором якої є Ілон Маск, пройшов чудово: 53 нових супутника Starlink тепер на орбіті

Ракета Falcon 9 з 53 інтернет-супутниками SpaceX Starlink стартувала сьогодні, у четвер 7 липня о 9:11 ранку за східним поясним часом (13:11 за Грінвічем), все пройшло успішно.

Також ми раніше писали, що SpaceX здійснив найшвидший політ астронавтів на МКС. Так, Falcon 9 успішно стартував зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Приблизно через 8,5 хвилини після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю для приземлення безпілотного корабля SpaceX Just Read the Introduction, розташованого в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

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SpaceX завершив трансляцію до того, як 53 бортові супутники Starlink були виведені на низьку навколоземну орбіту розгінним блоком ракети, але цей етап також пройшов гладко, підтвердили представники компанії в Twitter.

Це була 13-та місія для першого етапу цього Falcon 9, яка встановила рекорд повторного використання, який компанія встановила лише минулого місяця при іншому запуску Starlin, повідомили представники компанії.

Ракета-носій раніше допомогла запустити перший в історії політ SpaceX з екіпажем, місію Demo-2 на Міжнародну космічну станцію у 2020 році; також була роботизована вантажна місія до орбітальної лабораторії; дві місії "райдшерінг", кожна з яких піднімала десятки супутників; південнокорейський військовий супутник зв'язку ANASIS-II; та сім інших партій Starlink,

Це була 13 місія для першого етапу цього Falcon 9, що встановила рекорд повторного використання

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Такий великий повторний політ є великим пріоритетом для SpaceX та її засновника та генерального директора Ілона Маска, який давно наголошував, що повне та швидке повторне використання ракети є ключовим проривом, необхідним для відкриття можливості дослідження космосу.

Також ми писали, що інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах.