Неприятный сюрприз от Apple: главная фишка iPhone 13 будет доступна не всем

Во время презентации iPhone 13 Apple представила функцию ProRes, которая позволит владельцам новинки снимать фильмы голливудского уровня. Но есть одно ограничение

iPhone 13 ProRes не будет в модели со 128 Гб памяти

Главная возможность Apple ProRes – запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду – ограничены моделями с объемом памяти 256 ГБ или более. Все характеристики и отличия iPhone 13 от предыдущей модели мы приводили в нашем материале.

ProRes предлагает высокую точность цветопередачи и качество изображения с относительно низкими затратами на хранение, что является идеальным сочетанием для мобильного кинопроизводства.

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Согласно спецификациям Apple iPhone 13 Pro, ProRes в 4K при 30 кадрах в секунду ограничен моделями 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Вариант с телефоном на 128 Гб может снимать ProRes со скоростью 30 кадров в секунду, но со значительно уменьшенным разрешением – 1080p.

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Apple не объясняет ограничения, но можно предположить, что опция 128 Гб не обеспечивает скорость передачи данных, необходимую для создания видео 4K, пишет appleinsider.com.

ProRes появится в iPhone 13 Pro не сразу. В Apple обещают добавить функцию с обновлением, предположительно, этой осенью.