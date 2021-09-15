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Неприятный сюрприз от Apple: главная фишка iPhone 13 будет доступна не всем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 12:44
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Во время презентации iPhone 13 Apple представила функцию ProRes, которая позволит владельцам новинки снимать фильмы голливудского уровня. Но есть одно ограничение
iPhone 13 ProRes не будет в модели со 128 Гб памяти
iPhone 13 ProRes не будет в модели со 128 Гб памяти

Главная возможность Apple ProRes – запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду – ограничены моделями с объемом памяти 256 ГБ или более. Все характеристики и отличия iPhone 13 от предыдущей модели мы приводили в нашем материале.

ProRes предлагает высокую точность цветопередачи и качество изображения с относительно низкими затратами на хранение, что является идеальным сочетанием для мобильного кинопроизводства.

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Согласно спецификациям Apple iPhone 13 Pro, ProRes в 4K при 30 кадрах в секунду ограничен моделями 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Вариант с телефоном на 128 Гб может снимать ProRes со скоростью 30 кадров в секунду, но со значительно уменьшенным разрешением – 1080p.

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Apple не объясняет ограничения, но можно предположить, что опция 128 Гб не обеспечивает скорость передачи данных, необходимую для создания видео 4K, пишет appleinsider.com.

ProRes появится в iPhone 13 Pro не сразу. В Apple обещают добавить функцию с обновлением, предположительно, этой осенью.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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