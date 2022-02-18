Астрономы впервые обнаружили астероид с тремя спутниками

Впервые обнаружен астероид с тремя спутниками
У астероида столько спутников, сколько у всех четырех внутренних планет нашей Солнечной системы вместе взятых.
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Это является большим открытием, поскольку сам астероид – меньше, чем 47 американских штатов, пишет iflscience.
Электра – астероид главного пояса с периодом обращения по орбите 5,5 лет. При диаметре 200 километров он не является гигантом.
При этом он достаточно велик, чтобы его заметили в 1873 году и с тех пор отслеживают. Его первая луна была обнаружена в 2003 году, второй компаньон – в 2014 году.
Теперь команда ученых из Национального института астрономических исследований Таиланда объявила о присутствии третьей луны.
Все три спутника системы Электра вращаются близко к своему родительскому телу, и у двух даже есть перекрывающиеся орбиты.
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