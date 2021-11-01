Астероид, названный в честь Украины, пролетел невероятно близко от Земли и напугал ученых

Астероид пролетел мимо Земли на близком расстоянии / Фото: Pixabay

Примечательно, что по случайному стечению обстоятельств астероид получил название в честь Украины – 2021 UA1. UA – это международный код нашей страны.

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Астероид 2021 UA1 – третий по величине астероид, который когда-либо приближался к нашей планете, пролетев над Антарктидой на высоте около 3000 км.

Это выше, чем находится Международная космическая станция, но ниже, чем вращаются спутники связи.

Небесный объект имел диаметр всего два метра и, скорее всего, сгорел бы в атмосфере, если бы подошел ближе к нашей планете, сообщает independent.co.uk.

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Тем не менее, ученых беспокоит не его размер, а то, что астероид заметили в самый последний момент.

"Причина, по которой пролет астероида был настолько неожиданным, заключалась в том, что он находился за Солнцем, приходя с дневного неба, поэтому его нельзя было обнаружить до сближения", – написал в Twitter астроном Тони Данн.

Есть только два астероида, которые приближались к Земле еще ближе: это был астероид 2020 QG, который пролетел всего в 2950 км над южной частью Индийского океана, и астероид 2020 VT4, пролетевший в 400 км от Земли.

Этот астероид пролетел мимо земли в пятницу 13-го, но был замечен лишь на следующий день.

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Ранее мы писали что NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов. Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские.