Артефакт и его копия – легендарные космические часы Navitimer Cosmonaute вернулись к "жизни"

Легендарные космические часы Navitimer Cosmonaute вернулись к «жизни» / Фото: Breitling, www.spacepage.be

Компания Breitling во вторник (24 мая)представила часы, которыми пользовался легендарный астронавт Mercury Скотт Карпентер (астронавт умер в возрасте 88 лет в 2013 году) во время второго орбитального космического полета США. Мероприятие прошло в Цюрихе с участием членов семьи Карпентер и Брейтлинг, а также посла бренда Breitlin.

Реклама

Также мы писали, что Logitech представил тихую эко-мышь Logitech MX Master 3S, а к ней – парочку клавиатур. Так, бывший астронавт НАСА Скотт Келли также представили новые часы Navitimer Cosmonaute, стилизованные под оригинал.

Сегодня я очень рад, наконец, объявить о двух презентациях Cosmonaute: первый в истории публичный показ часов, которые Скотт Карпентер носил в космосе, и часы, выпущенные ограниченным тиражом к 60-летию бренда, которые отдают дань уважения их историческому предшественнику, — заявил главный исполнительный директор Breitling Керн.

Миссия Карпентера Mercury-Atlas 7, запущенная 24 мая 1962 года во время четвертого полета человека в космос в Америке и шестого в мире, предшествовала усилиям НАСА по выбору часов для астронавтов, которые они могли бы использовать в космосе.

Breitling Navitimer Cosmonaut "всплыли" на публичной выставке 24 мая 2022 года, через 60 лет после полета в космос / Фото: www.space.com

Реклама

Карпентеру пришлось обратиться к Breitling, которая имела репутацию производителя хронографов для авиаторов, и попросить модифицировать версию своего Navitimer для использования любимых часов на околоземной орбите.

Карпентер знал, что будет считывать время из космоса в 24-часовом формате, но у Navitimer был только 12-часовой дисплей. Но Breitling очень хотели, чтобы их часы отправились в космос, и поэтому разработал механизм Calibre B02 для этой задачи. На свет появилась модель Navitimer Cosmonaute, включающая новые 24-часовые метки.

При этом часы сохранили круговую логарифмическую линейку для выполнения математических расчетов и три дополнительных циферблата хронографа, которые были характерны для оригинала. Часы хорошо работали в космосе, но после нецелевого приводнения менее чем водонепроницаемые часы погрузились в морскую воду.

Реклама

Новые лимитированные Breitling Navitimer Cosmonaute воспроизводят внешний вид оригинала с новым платиновым безелем / Фото: www.space.com

Карпентер три часа ждал, пока их вытащат из Атлантического океана. Надеясь на их ремонт, Карпентер вернул Cosmonaute компании Breitling, но, как говорили, проржавевшие часы уже невозможно было спасти. Вместо этого часовщик прислал астронавту замену из серийных моделей, вдохновленных им и его космическим полетом.

Что касается космических часов, то их судьба была почти неизвестна. В 2012 году, к 50-летию полета Карпентера Breitling заявили, что обыскали свои хранилища, но не смогли найти часы. Теперь, спустя 10 лет, часовщик говорит, что до сих пор не отреставрированные часы все эти годы хранились в семейном архиве Брейтлинг.

Также мы писали, как NASA заявили, что отправляют людей на Марс.