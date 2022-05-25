Знакомьтесь: тихая эко-мышь Logitech MX Master 3S, а к ней – парочка клавиатур

Комапния уверена, что новая мышь MX Master от Logitech стала еще лучше, также фирма ищет неигровую аудиторию для механических клавиатур. Хотя MX Master 3S - не полностью переработанная новая модель, а постепенное обновление.
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Обновленная мышь отличается более тихой работой и модернизированным оптическим датчиком с разрешением 8000 точек на дюйм. Он отслеживает большинство поверхностей, включая стекло, и обеспечивает более быстрый рабочий процесс с мониторами, имеющими высокое разрешение.
Мышь действительно тише в использовании — Logitech заявляет, что щелчки теперь на 90% тише по сравнению с ее предшественницей — при сохранении того же точного ощущения с плавной и быстрой прокруткой. Если у вас большой компьютерный дисплей, чтобы улучшить свою работу из дома, то такая мышь как раз подойдет.
Наряду с MX Master 3S компания также анонсировала две новые механические клавиатуры — полноразмерную MX Mechanical и "минималистскую" MX Mechanical Mini. MX Mechanical и MX Mechanical Mini оснащены низкопрофильными механическими переключателями, которые примерно вдвое меньше традиционных механических клавиш.
Наконец, как и многие другие компании, стремящиеся создавать более экологически чистые продукты, часть пластиковых деталей клавиатур MX Mechanical и MX Mechanical Mini, а также мыши MX Master 3S изготовлены из переработанного пластика.
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