Полет длинной почти в 2 года – NASA заявили, что отправляют людей на Марс

NASA представило концепцию первой пилотируемой миссии на Марс: четырех астронавтов отправят к концу 2030 года, двое из которых сойдут на красную планету

NASA заявило, что отправляет людей на Марс уже в конце 2030-х г.г. / Фото: NASA, istockphoto.com

Агентство NASA обнародовало основные цели 30-дневной миссии на поверхность Марса с участием двух человек. И попросило общественность высказать свое мнение, то есть оценить, как идет их процесс планирования.

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Даже если например предположить, что финансирование и технологии вступят в игру в нужное время, время полета туда и обратно все равно составит около 500 дней, учитывая расстояние между Землей и Марсом.

Гравитация или ее отсутствие также будет проблемой, поскольку космические корабли нынешнего поколения совсем не похожи на те, что можно увидеть в таких фильмах, как "Марсианин". Астронавты прибудут на Красную планету после нескольких месяцев пребывания в условиях микрогравитации и им предстоит пройти значительный путь к выздоровлению.

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Чтобы суметь работать в условиях частичной гравитации Марса, которая составляет примерно одну треть от земной. НАСА предполагает, что одним из способов решения этой проблемы может быть размещение экипажей в герметичном вездеходе во время их миссии.

Астронавты прибудут на Красную планету после нескольких месяцев пребывания в условиях микрогравитации / Фото: NASA

План миссии находится на ранней стадии и может значительно измениться. Но пока НАСА предполагает использовать космический корабль, похожий на среду обитания, для доставки членов экипажа на Красную планету с использованием гибридной ракетной ступени (приводимой в действие как химическим, так и электрическим двигателем). Четыре человека совершат долгое путешествие, двое из которых в итоге сойдут на поверхность.

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