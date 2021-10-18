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Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 21:36
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Сегодня Apple провел вторую осеннюю презентацию своих продуктов. Фанатам показали новые MacBook Pro. Предварительный заказ стартует уже сегодня!
MacBook Pro в двух вариантах - с экраном в 14 и 16 дюймов
MacBook Pro в двух вариантах - с экраном в 14 и 16 дюймов

Во время сегодняшней презентации Apple также представила AirPods 3 поколения. А затем перешли к главной изюминке – MacBook Pro.

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Сравнение с предыдущей моделью:

Как и ожидалось, модель выйдет в двух вариантах – с диагональю экрана в 14 и 16 дюймов. Оба идут с вырезом "челкой" под фронтальную камеру, как у смартфонов. При этом, меню macOS будет перемещено вверх по бокам от выреза.

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В Apple расхваливали экран как лучший на рынке. Кстати, частота обновления экрана составит 120 Гц.

Это же касается и процессора. Новинка получит новенькие M1 Pro и M1 Max. На своих графиках Apple показала, насколько они лучше конкурентов и предшественников.

Также MacBook Pro получил неплохой набор портов. Во-первых, вернули разъем зарядки MagSafe, но заряжаться можно и через USB-С. Также есть порты HDMI, Thunderbolt 4 и слот для SD-карты.

Заканчивая внешним видом, отметим, что Макбуки лишились Touch Bar, вместо него теперь традиционные физические кнопки.

Внутри, помимо новых процессоров установлены сверхбыстрые накопители со скоростью передачи данных 7,4 ГБ/с.

14-дюймовый MacBook Pro может работать 17 часов в режиме воспроизведения видео, а версия с 16 дюймов работает 21 час. В то же время MacBook Pro получил быструю зарядку – до 50 процентов макбук заряжается за 30 минут.

Стоимость 14-дюймового MacBook Pro стартует от 1999 долларов, а MacBook Pro с 16-дюймовым экраном – с 2499 долларов. Предзаказ стартует уже сегодня, а получить покупку можно на следующей неделе.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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