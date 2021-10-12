Apple проведет осенью еще одну презентацию: что покажут

Apple готовит еще одну презентацию / Фото: Apple

По слухам, новый MacBook Pro получит значительный редизайн, но при этом вернется зарядка в стиле MagSafe и устаревшие порты, такие как слот для SD-карты.

Макбук будет иметь два варианта с 14 и 16-дюймовым экраном и будет работать на базе усовершенствованных процессоров M1X.

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Кроме этого, Apple может представить беспроводные наушники AirPods третьего поколения и другие продукты на базе процессора M1X (например, Mac mini) или новые и расширенные услуги, сообщает engadget.com.

Напомним, в сентябре Apple презентовал IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod – как выглядят и сколько стоят новинки от Apple.

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Ранее мы писали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире. Авторитетный портал Dxomark протестировал камеру iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Новинки от Apple получили высокие оценки, но до лидирующих позиций не дотянулись.

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Также сообщалось, что дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов. Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 12 рекордов производительности.