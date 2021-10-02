Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Техно

Камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 октября, 17:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Авторитетный портал Dxomark протестировал камеру iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Новинки от Apple получили высокие оценки, но до лидирующих позиций не дотянулись
Камеру IPhone 13 проверили эксперты
Камеру IPhone 13 проверили эксперты / Фото: REUTERS

iPhone 13 Pro получил от экспертов 144 балла за фото, 73 – за зум и 119 – за видео. Средняя оценка получилась 137 баллов, чего хватило только для четвертого места.

Читайте также: Дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов

Реклама

Отметим, что iPhone 13 Pro получил самую высокую оценку среди своих конкурентов за сьемку видео. Для сравнения, у лидера рейтинга Huawei P50 Pro видеосъемка получила 116 баллов.

Основные характеристики камеры iPhone 13 Pro:

  • Основной: 12-мегапиксельный сенсор, 1.9μm пикселей, 26 мм эквивалент f/1,5-диафрагма объектива, датчик сдвига OIS, Dual Pixel AF
  • Сверхширокий: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 в эквиваленте 13 мм, PDAF, макросъемка 2 см
  • Теле: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/2,8 в эквиваленте 77 мм, OIS
  • 3D датчик
  • 4K при 24/25/30/60 кадров в секунду, 1080p при 25/30/60 кадров в секунду, запись видео HDR с Dolby Vision
  • Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду)

Лучшие камерофоны 2021:

  • Huawei P50 Pro – 144 балла
  • Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 балла
  • Huawei Mate 40 Pro+ – 139 баллов
  • Apple iPhone 13 Pro – 137 баллов
Реклама

iPhone 13 mini получил камеру попроще – всего два сенсора и без возможности снимать в кинематографическом режиме.

Тем не менее, младшая модель заняла почетное 10-е место, сместив оттуда флагмана предыдущего года Apple iPhone 12 Pro Max. Кстати, у 13 mini оценка за видео также выше, чем у Huawei P50 Pro.

Основные характеристики камеры iPhone 13 mini:

  • Основной: 12-мегапиксельный сенсор, 1.7μm пикселей, 26 мм объектив эквивалентно f/1,6-диафрагмы, датчик сдвига OIS, Dual Pixel AF
  • Сверхширокий: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/2,4, эквивалент 13 мм, поле зрения 120 градусов
  • 4K-видео при 24/25/30/60 кадров в секунду, 1080p при 25/30/60 кадров в секунду, HDR с Dolby Vision
Реклама

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять