Apple обновила самый дешевый iPad и iPad Mini

Apple представил обновленный iPod

Первым на презентации от Apple был презентован самый дешевый iPad, стоимостью от 329 долларов. В продажу в США он поступит на следующий неделе, а предзаказ можно сделать уже сегодня

iPad получил процессор A13 и стал втрое быстрее. Также улучшили камеру, теперь фокус будет настраиваться быстрее.

Теперь камера будет следить за тем, кого она снимает. Раньше это было только в iPad Pro! При этом, новая функция будет работать в сторонних приложениях.

Следующим был представлен iPad Mini

Мини версия получила самые грандиозное изменение в своей истории. Планшет получил четыре новые расцветки:

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Размер экрана увеличился до 8.3", но размеры планшета не поменяются. Увеличение удалось достичь за счет уменьшения рамок. Также Mini получил Touch ID сверху, как у Pro-версии.

Apple увеличил на 40 процентов производительность, добавил порт C-type и поддержку 5G.

Кроме этого, были существенно обновлены камеры. Стоимость iPod Mini стартует от 499 долларов. Заказ возможен уже сегодня, но нужно будет подождать до следующей недели. В США, разумеется.