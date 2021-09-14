Apple оновила найдешевший iPad і iPad Mini

Apple представив оновлений iPod

Першим на презентації від Apple було презентовано найдешевший iPad, вартістю від 329 доларів. У продаж в США він надійде на наступному тижні, а передзамовлення можна зробити вже сьогодні

iPad отримав процесор A13 і став втричі швидше. Також покращили камеру, тепер фокус буде налаштовуватися швидше.

Тепер камера буде стежити за тим, кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro! При цьому, нова функція буде працювати в сторонніх додатках.

Наступним був представлений iPad Mini

Міні версія отримала найграндіознішу зміну в своїй історії. Планшет отримав чотири нові забарвлення:

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Розмір екрану збільшився до 8.3", але розміри планшета не зміняться. Збільшення вдалося досягти за рахунок зменшення рамок. Також Mini отримав Touch ID зверху, як у Pro-версії.

Apple збільшив на 40 відсотків продуктивність, додав порт C-type і підтримку 5G.

Крім цього, були істотно оновлені камери. Вартість iPod Mini стартує від 499 доларів. Замовлення можливе вже сьогодні, але потрібно буде почекати до наступного тижня. У США, зрозуміло.