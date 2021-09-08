576 мегапикселей: Samsung обещает рекордную камеру в смартфоне

Samsung обещает рекордную камеру в смартфоне в 2025 году

Старший вице-президент компании и глава отдела автомобильных датчиков Хэчан Ли сообщил, что к 2025 году они планируют создать мобильный датчик изображения на 576 мегапикселей. Кстати, ранее были объявлены цены на новинки от Samsung – складные смартфоны, часы и наушники.

Впрочем, как отмечает slashgear.com, при создании цифрового изображения количество мегапикселей – не главное.

Следует учитывать и другие факторы, такие как линзы, точность цветопередачи, экспозиция, баланс белого и многое другое.

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Apple, а позже и Google доказали, что даже 12-мегапиксельные датчики могут превосходить большие камеры, особенно с использованием правильных алгоритмов обработки.

Смартфон с камерой на 200 Мп от Samsung / Фото: Скриншот из YouTube

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy Z Flip3 будет стоить как автомобиль ВАЗ. Свежий флагман Samsung Z Flip 3 стоимостью 2 000 долларов скоро поступит в продажу.