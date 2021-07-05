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Samsung Galaxy Z Flip3 будет стоить как автомобиль ВАЗ

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
5 июля, 18:42
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Свежий флагман Samsung Z Flip 3 стоимостью 2 000 долларов скоро поступит в продажу
Galaxy Z Flip3 обогнал по стоимости все iPhone
Galaxy Z Flip3 обогнал по стоимости все iPhone / Фото: Сегодня

Первые концептуальные рендеры уже утекли в сеть, а полное название модели – Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition. Всего $ 2 000 – и он ваш. Таких цен нету даже у Apple.

Изображения на концептах полностью соответствуют предыдущим инсайдерским наброскам, так что финальный дизайн телефона мы фактически видим прямо сейчас. Но именно эта серия будет выделяться названием Thom Browne Edition и тремя полосами на корпусе – в честь известного модельера из Пенсильвании.

Стоит отметить, что Samsung всё же сумела снизить себестоимость нового поколения телефонов Z Flip на 20%. Первые модели получили в своё время ценник $ 2500 и совершенно изумлённые взгляды фанатов. При всей революционности эксперты до сих пор не уверены, что первый Fold действительно стоил своих денег.

Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition
Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото: Сегодня

Galaxy Z Flip3 получит следующие характеристики:

процессор Snapdragon 870;
соотношение сторон 25:9;
внутренний экран диагональю 6,7 дюйма;
внешний экран на 1,9 дюйма;
основную камеру на 12 Мп;
проводную зарядку на 15 Вт;
беспроводную зарядку на 9 Вт;

То есть компания вложила в новый телефон практически все доступные технологии и новые Z Flip 3 можно считать скорее "флагом инноваций" чем телефоном на каждый день.

Судя по часам Samsung Watch за 500 евро – компания явно претендует на звание главного бренда в мире.

GalaxySamsung
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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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