Samsung Galaxy Z Flip3 будет стоить как автомобиль ВАЗ

Свежий флагман Samsung Z Flip 3 стоимостью 2 000 долларов скоро поступит в продажу

Galaxy Z Flip3 обогнал по стоимости все iPhone / Фото: Сегодня

Первые концептуальные рендеры уже утекли в сеть, а полное название модели – Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition. Всего $ 2 000 – и он ваш. Таких цен нету даже у Apple.

Изображения на концептах полностью соответствуют предыдущим инсайдерским наброскам, так что финальный дизайн телефона мы фактически видим прямо сейчас. Но именно эта серия будет выделяться названием Thom Browne Edition и тремя полосами на корпусе – в честь известного модельера из Пенсильвании.

Стоит отметить, что Samsung всё же сумела снизить себестоимость нового поколения телефонов Z Flip на 20%. Первые модели получили в своё время ценник $ 2500 и совершенно изумлённые взгляды фанатов. При всей революционности эксперты до сих пор не уверены, что первый Fold действительно стоил своих денег.

Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото: Сегодня

Galaxy Z Flip3 получит следующие характеристики:

процессор Snapdragon 870;

соотношение сторон 25:9;

внутренний экран диагональю 6,7 дюйма;

внешний экран на 1,9 дюйма;

основную камеру на 12 Мп;

проводную зарядку на 15 Вт;

беспроводную зарядку на 9 Вт;

То есть компания вложила в новый телефон практически все доступные технологии и новые Z Flip 3 можно считать скорее "флагом инноваций" чем телефоном на каждый день.

Судя по часам Samsung Watch за 500 евро – компания явно претендует на звание главного бренда в мире.