Жахливе відкриття: у дикому районі США виявили криваве озеро за допомогою Google maps

Кривавий колір озеро могло отримати внаслідок діяльності людини / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувач випадково зробив моторошне відкриття за допомогою карт Google. Вивчаючи місцевість Південної Дакоти, він натрапив на раніше невідоме "криваве озеро".

Таємниче озеро розташоване в національному лісі Блек-Хіллз – це популярне місце серед любителів альпінізму та кемпінгу.

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Також у цьому регіоні вівся видобуток золота та деревини, тому неприродний колір води в озері може бути результатом дій людини, пише dailystar.co.uk.

Річ у тому, що при видобуванні корисних копалин поряд з озером шахтний дренаж може утворюватися у водоймищах у результаті хімічної реакції між водою і гірськими породами, що містять сірковмісні мінерали.

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Аж до 2001 року копальня Хоумстейк у Блек-Хіллз була основною золотою копальнею в лісі, поки її не закрили. Хоча до сьогодні кілька гребель вздовж річки Міссурі використовуються для виробництва гідроелектроенергіі, а по всьому штату як і раніше використовуються вугільні електростанції.

Раніше ми писали, що в Google Maps знайшли "чорну дірку" посеред океану. Деякі користувачі вважали, що це острів з популярного серіалу "Залишитися живим".