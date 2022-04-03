Жуткое открытие: в диком районе США обнаружили кровавое озеро с помощью Google maps

Кровавый цвет озеро могло получить в результате деятельности человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователь случайно сделал жуткое открытие с помощью карт Google. Изучая местность Южной Дакоты, он наткнулся на ранее неизвестное "кровавое озеро".

Таинственное озеро расположено в национальном лесу Блэк-Хиллз – это популярное место среди любителей альпинизма и кемпинга.

Реклама

Также в этом регионе велась добыча золота и древесины, так что неестественный цвет воды в озере может быть результатом действий человека, пишет dailystar.co.uk.

Дело в том, что при добыче полезных ископаемых рядом с озером шахтный дренаж может образовываться в водоемах в результате химической реакции между водой и горными породами, содержащими серосодержащие минералы.

Реклама

Вплоть до 2001 года рудник Хоумстейк в Блэк-Хиллз был основным золотым рудником в лесу, пока его не закрыли. Хотя по сегодняшний день несколько плотин вдоль реки Миссури используются для производства гидроэлектроэнергии, а по всему штату по-прежнему используются угольные электростанции.

Ранее мы писали, что в Google Maps нашли "черную дыру" посреди океана. Некоторые пользователи считали, что это остров из популярного сериала "Остаться в живых".