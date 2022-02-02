Жахлива знахідка археологів: що робили з людськими останками 500 років тому

Моторошна знахідка археологів була виявлена в Перу. Фото: Antiquity
Людські хребці на стовбурах виявили в долині Чинча в Перу. Аналіз показав, що вони були створені в період між 1450 та 1650 роками.
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Загалом по всій долині було виявлено 192 екземпляри, в яких використовувалися виключно хребці дорослих та молодих людей, повідомляє gizmodo.com.
Кожен ствол був прикрашений останками однієї людини. При цьому хребці були розташовані не в анатомічному порядку.
Хребці на стовпах переважно знаходили у розграбованих гробницях. Є кілька припущень, навіщо їх могли використовувати:
- Для перевезення останків мертвих у могили або спроба зібрати останки після пограбування могил
- Вони могли служити трофеями чи символами статусу, влади чи певних людей
- Могли виступати як брязкальце
- За допомогою жахливого пристосування корінне населення могло відлякувати колоністів та мисливців за скарбами у могилах
"Це відкриття розширює наше розуміння того, як корінні народи використовують ритуали для боротьби із завоюваннями. Наші результати показують, що хребці на стовпах є прямою відповіддю корінних народів на європейський колоніалізм", – розповів один з археологів.
Раніше ми писали, що археологи знайшли останки стародавнього предка українців. Українські археологи знайшли череп віком сім тисяч років у Мамай-горі над Дніпром – залишилося дізнатися його походження.