Жителів Грузії змусили дати клятву більше не майнути біткоїни

Жителі Грузії поклялися не майнити біткоїни, але, судячи з усього, таємно порушують заборону / Фото: Pixabay

Щоб вижити в період пандемії COVID-19, багато жителів туристичного регіону почали видобувати біткоїни, але тепер їх звинувачують у порушенні електропостачання.

Читайте також: Майнери видобули 90% усіх біткоінів світу: коли вони закінчаться

Реклама

У зв'язку з цим майнерів зібрали в церкві перед Новим роком і змусили дати святому Георгію клятву, що вони не більше не робитимуть криптовалюту, пише Coin Telegraph.

Такі обіцянки традиційно розглядаються як непорушні клятви, хоча не всі задоволені таким рішенням.

Видобуток криптовалюти став причиною протестів: місцеві жителі влаштовують акції, тоді як компанія Energo Pro загрожує збільшити тарифи на електроенергію.

Реклама

Читайте також: Використовували газову свердловину: канадську компанію оштрафують на 5 мільйонів за майнінг біткоїну

Наприкінці 2021 року муніципалітет Местії пояснив, що споживання зросло на 237% порівняно з минулими роками.

Energo Pro, зі свого боку, наголосила, що регіон споживає 27 мегават, що вчетверо перевищує кількість енергії, на яку розрахована інфраструктура.

Реклама

Незважаючи на священну клятву, споживання електроенергії у перші дні 2022 року не знизилося , визнали при цьому у компанії.

Це не єдине рішення про заборону майнінгу, хоч і найекстравагантніше щодо реалізації. Наприклад, Косово заборонило видобуток криптовалюти через небезпечного зимового витоку електроенергії.

Читайте також: Майнінг тут ні до чого: "криптоферма" у Вінниці займалася створенням ботів для FIFA

Уряд конфіскував 300 майнінгових установок, змусивши компанії переїхати до інших країн. Казахстан також відключив майнерів у перший тиждень 2022 року.

Раніше, нагадаємо, ми писали про те, чому біткоін став головним активом нерівності в світі.