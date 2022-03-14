Закриває бізнес та евакуює співробітників: Росію покинув ще один техногігант

Asus йде з Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російське вторгнення в Україну дорого коштує Путіну. Міжнародні компанії пачками залишають ринок РФ.

"Тайвань підтримує інші демократії і вжив заходів проти Росії. Наша первісна реакція на ситуацію навколо України полягає у швидкій евакуації російського бізнесу та персоналу. Компанія загалом дбатиме про свою репутацію, – цитує заяву Asus Інтерфакс .

За останні тижні Росію залишили сотні західних компаній. Найбільші з них – Apple, Microsoft, Google, Amazon та Nvidia. Список щоденно розширюється.

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У свою чергу, Росія запроваджує власні санкції проти компаній, які порушують їхню політику. Роскомнагляд вже заблокував Facebook, Twitter, а з півночі 14 березня в країні перестав працювати Instagram.