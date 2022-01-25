За два кроки до Місячної Брами: коли люди повернуться на супутник Землі

Люди повернуться на Місяць не раніше 2027 року, але вже скоро літатимуть навколо / Фото: Pixabay

Тільки після цього людство нарешті повернеться на Місяць більш як через 50 років після першої висадки там астронавтів.

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Водночас місія Artemis 4, перша після місії Artemis 3 не намагатиметься здійснити посадку, вона збиратиме місячну браму, пише Space News.

Місія доставить до шлюзу модуль довкілля I-Hab, розроблений Європейським космічним агентством та японським космічним агентством JAXA.

На орбіту супутника також вирушать перші елементи Lunar Gateway – запланованого проєкту NASA з побудови пілотованої космічної станції на орбіті Місяця.

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Фото Wikipedia

Станція обертатиметься навколо Місяця на орбіті Near-Rectilinear Halo Orbit. Вона буде меншою за Міжнародну космічну станцію.

Поки що всі розрахунки показують, що Artemis 5, який вже може висадити людей на поверхню супутника, полетить не раніше 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай зібрав штучний Місяць та проводить на ній експерименти.